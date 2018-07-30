الصين وبريطانيا تتفقان على ضرورة التمسك بالتعددية وحماية النظام العالمى

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اتفقت الصين وبريطانيا على ضرورة التمسك بالتعددية والدفاع عن قواعد النظام العالمى، وذلك خلال الحوار الاستراتيجى الصينى البريطانى التاسع، برئاسة مشتركة من وزير الخارجية الصينى "وانج يى" ونظيره البريطانى "جيريمى هانت".

وأكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" - خلال الحوار الاستراتيجى الذى عقد اليوم الاثنين فى العاصمة الصينية (بكين) - ضرورة تمسك الصين وبريطانيا بقوة، باعتبارهما عضوين دائمين فى مجلس الأمن، بالتعددية ونظام التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال "وانج يى" إن العلاقات الصينية البريطانية حافظت على النمو بقوة دفع مطردة فى السنوات الأخيرة، مرحبا بمشاركة بريطانيا بشكل أكثر طموحا فى التعاون الدولى فى إطار مبادرة (الحزام والطريق)، فى مجالات، مثل: الطاقة النووية والتمويل والابتكار، وفى الصناعات الجديدة، سيما الذكاء الاصطناعى، والطاقة الخضراء، والاقتصاد الرقمى.

وأضاف "وانج يي" أنه "يتعين علي الصين وبريطانيا النظر إلى التطور والتنمية في الجانبين على أنه فرصة وليس تهديدا، مع التمسك بمسؤولياتهما نحو الحفاظ بحزم على التعددية، ونظام التجارة الحرة، وقواعد منظمة التجارة العالمية، مع معارضة الانفرادية والحمائية التجارية".

