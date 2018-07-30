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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:47 م
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الصومال وإريتريا يوقعان اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:55 م
الصومال وإريتريا يوقعان اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما الرئيس الصومالى
أ ش أ
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وقع الصومال وإريتريا ، اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بالعاصمة الإريترية أسمرة .

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الاثنين أن الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو، ونظيره الإريترى إسياس أفورقى وقعا بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية فى العاصمة الإريترية أسمرة.

يأتى إبرام هذه الاتفاقية خلال زيارة نادرة للرئيس الصومالى فرماجو والتى بدأها السبت إلى أسمرة، فى الوقت الذى تسعى فيه إريتريا لاستغلال فرصة التقارب مع إثيوبيا لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة .

يذكر أن الاتفاقية تمثل فصلا جديدا فى العلاقات بين البلدين بعد توترها على مدى سنوات.

 

 

 


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