السيطرة على حريق كافتيريا ببلقاس بالدقهلية بسبب تسريب غاز

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بكافتيريا محطة السكة الحديد ببلقاس دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس بنشوب حريق بكافتيريا محطة سكة حديد بلقاس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالكافتيريا مما تسبب فى احتراق الثلاجات وشاشة عرض وبعض الكراسى، وتبين أنها مؤجرة لـ"إبراهيم ا ع ال" 30 سنة عامل ومقيم بمنطقة وابور النور، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وأرجع أن يكون سبب الحريق نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز وقربة من يعض النيران، ونفى أن يكون هناك شبهة جنائية وأخطرت الأدلــة الجنائية للمعاينة الفنية، وتم عمل محضر رقم 5755 إدارى بلقاس لسنة 2018، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.