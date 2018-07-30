video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق كافتيريا ببلقاس بالدقهلية بسبب تسريب غاز

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:55 م
السيطرة على حريق كافتيريا ببلقاس بالدقهلية بسبب تسريب غاز حريق - صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بكافتيريا محطة السكة الحديد ببلقاس دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس بنشوب حريق بكافتيريا محطة سكة حديد بلقاس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالكافتيريا مما تسبب فى احتراق الثلاجات وشاشة عرض وبعض الكراسى، وتبين أنها مؤجرة لـ"إبراهيم ا ع ال" 30 سنة عامل ومقيم بمنطقة وابور النور، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وأرجع أن يكون سبب الحريق نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز وقربة من يعض النيران، ونفى أن يكون هناك شبهة جنائية وأخطرت الأدلــة الجنائية للمعاينة الفنية، وتم عمل محضر رقم 5755 إدارى بلقاس لسنة 2018، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بحيرة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مركز بلقاس




لا تفوتك
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة