"السكة الحديد" تغلق مزلقان القناطر الخيرية 5 ساعات لمدة يومين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر "منطقة القناطر الخيرية" بالقليوبية، عن غلق مزلقان التقسيم السياحى فى الأوقات من الساعة 12 مساءً إلى الساعة 5 صباحاً، بدءً من اليوم وحتى الأربعاء 1 أغسطس، لعمل صيانة كاملة، لوجود كسر ولحام فى القضبان بوسط التبليطة، وذلك حفاظاً على حركة سير القطارات وسير العربات وذلك لعدم حدوث كوارث .
وأكدت هيئة سكك حديد مصر بمنطقة القناطر الخيرية، أنه يوجد بديل للمزلقان، وهو مزلقان سوق الثلاثاء ويبعد عنه حوالى 800 متر تقريباً، وذلك حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.
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