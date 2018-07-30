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لإصلاح كسر بوسط التبليطة..

"السكة الحديد" تغلق مزلقان القناطر الخيرية 5 ساعات لمدة يومين

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:17 ص
"السكة الحديد" تغلق مزلقان القناطر الخيرية 5 ساعات لمدة يومين محطة قطار - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر "منطقة القناطر الخيرية" بالقليوبية، عن غلق مزلقان التقسيم السياحى فى الأوقات من الساعة 12 مساءً إلى الساعة 5 صباحاً، بدءً من اليوم وحتى الأربعاء 1 أغسطس، لعمل صيانة كاملة، لوجود كسر ولحام فى القضبان بوسط التبليطة، وذلك حفاظاً على حركة سير القطارات وسير العربات وذلك لعدم حدوث كوارث .

وأكدت هيئة سكك حديد مصر بمنطقة القناطر الخيرية، أنه يوجد بديل للمزلقان، وهو مزلقان سوق الثلاثاء ويبعد عنه حوالى 800 متر تقريباً، وذلك حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

 

 

 


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