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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:06 م
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السفير البريطانى: التعليم مفتاح لإطلاق العنان للمصريين

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:44 م
السفير البريطانى: التعليم مفتاح لإطلاق العنان للمصريين جون كاسن
كتبت ريهام عبد الله
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فى الوقت الذى تبدى فيه الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف التعليم، ووضع استرايتجية لتطوير التعليم المصرى، وهو واحد من أهم المحاور التى ناقشها المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة السبت والأحد الماضيين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظم جون كاسن السفير البريطانى مؤتمرا خاصا لمناقشة دعم الاستثمارات البريطانية فى مجال التعليم فى مصر.

 وعقد السفير اجتماعا لمجموعة عمل الاستثمار المباشر مع المبعوث التجارى، لضمان استمرارهم المستثمر الأول فى مصر، وخلق فرص عمل في مجالات مختلفة، إذ قال :"فيه 1500 شركة بريطانية بيشتغلوا في مصر وغيرهم بيدرسوا فرص جديدة".

وتابع عبر حسابه بتويتر :" التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان للمصريين والتكنولوجيا الجديدة تقدر توفر تعليم عالمي لناس أكثر أماكن جديدة، بريطانيا موجودة بأكبر وفد مشارك في مؤتمر @MENAInnovation  للتكنولوجيا والابتكار في التعليم ، التعليم للكل".

السفير البريطانى
السفير البريطانى

 

كاسن
 

 


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السفير البريطانى

جون كاسن

استراتيجية تطوير التعليم

التعليم




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