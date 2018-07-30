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السفارة البريطانية: المملكة المتحدة أكبر شريك لمصر فى تكنولوجيا التعليم

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:46 م
السفارة البريطانية: المملكة المتحدة أكبر شريك لمصر فى تكنولوجيا التعليم جيفرى دونالدسون - المبعوث التجارى
كتبت رباب فتحى
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وصل المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون إلى القاهرة اليوم برفقة أكبر وفد أجنبي يشارك في مؤتمر مصر للابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 والذي يركز على تكنولوجيا التعليم.
 
وقال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة، إن هذا المؤتمر هو القمة الوزارية الرسمية للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والإدماج الرقمي، والتي تستضيفها مصر لأول مرة هذا الأسبوع. 
 
بريطانيا وتكنولوجيا التعليم
بريطانيا وتكنولوجيا التعليم
 
وتتولي الشركة البريطانية "برين إننوفيشن ساميتس" تنظيم القمة بالتعاون مع الوزارات المصرية للتعليم والتعليم الفني، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي. تجمع هذه القمة بين 22 وزيرًا حكوميًا من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلاً عن الوزارات المسئولة عن التعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 30 دولًة.
 
 وأوضح البيان، أن التكنولوجيا عامل تمكين بالغ الأهمية في مجال التعليم يضع قوة التعلم في أيدي المتعلم. ويمكن لها أن تجعل التعليم عالي الجودة متاحًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إليه من قبل، بما في ذلك الطلاب المعاقين أو المحرومين.
 
وشدد على أن التكنولوجيا لديها القدرة على جعل المدرسة أكثر متعًة وأكثر عمليًة، مما يساعد الأطفال على التعلم بسرعة وفعالية أكبر، ويمكن للمدارس والمدرسين والطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من التقدم في مجال تكنولوجيا التعليم.
 
وتشكل القمة فرصًة للتواصل مع الشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم، وتبادل أفضل الممارسات، حيث يبلغ إجمالي عدد الشركات التي ستشارك في القمة 54 شركًة ستعرض أحدث تقنيات التعليم، بما في ذلك 14 شركة بريطانية، وهو ما يعكس الحقيقة المتمثلة في أن المملكة المتحدة هي المستثمر الأول وأقرب شريك لمصر في هذا المجال. يوجد أكثر من 1200 شركةٍ من شركات تكنولوجيا التعليم  في المملكة المتحدة، حيث يُعد هذا القطاع أحد أسرع القطاعات نمواً.
 
وأكد، أن الشركات البريطانية التي ستشارك في هذه القمة هي من بين الشركات العالمية الرئدة في مجال تكنولوجيا التعليم، فمن بين هذه الشركات توجد مؤسسات إبداعية مثل شركة "بليبيت"، والتى تساعد المعلمين والطلاب على إنشاء التطبيقات وتبادلها لاستخدامها في التعليم. تعمل شركة "هيومن وير"، وهي أحد الشركات البريطانية الأخرى التي ستشارك في القمة، على بناء تعليم أكثر شمولًا من خلال تمكين الطلاب المكفوفين وضعاف البصر من خلال منتجات منها المكبرات الإلكترونية ومشغلات الكتب الرقمية.
 
وتعمل عدة شركات بريطانية بالفعل في هذا المجال في مصر لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تكنولوجيا التعليم للطلاب المصريين. ومن بين هذه الشركات المستثمرين البريطانيين الرئيسين "كورتكست" و"إنسيكلوبيديا بريطانيكا"، والذين يدعمون مبادرة الحكومة المصرية للمتمثلة في بنك المعرفة المصري، لجعل التعليم متاحًا لجميع الطلاب المصريين من خلال بوابة إلكترونية.
 
 
بريطانيا وتكنولوجيا التعليم
بريطانيا وتكنولوجيا التعليم
 
وقال المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون إن "مصر بيئة جذابة للمستثمرين والمصدرين البريطانيين في عدد كبير من القطاعات. ستركز هذه الزيارة على مقترحات محددة في مجال التعليم، وكذلك في الرعاية الصحية، والبنية التحتية، لدعم تنمية مصر، لذا تؤمن بريطانيا أن ازدهار مصر سيؤدي لازدهار الجميع، ولهذا السبب نريد أن نمهد الطريق لشراكات جديدة مع الشركات المصرية في القطاعات التي تستثمر في رأس المال البشري". 
 
فيما قال السفير البريطاني في مصر جون كاسن، إن: "التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات مصر، والتكنولوجيا الجديدة يمكن أن تنقل التعليم العالمي لأشخاص جدد وأماكن لم يصل إليها من قبل، وتقود بريطانيا العالم في استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم، ولذا فنحن نعمل بشكل وثيق مع مصر، للتأكد من أن المصريين يمكنهم الاستفادة من وسائل جديدة ومثيرة للحصول على التعليم والسيطرة على تعلمهم، متابعا: " نحن فخورون بالخبرات البريطانية في القطاعات التي تعتمد بكثافة على المعرفة، بدءًا من التعليم وصولًا إلى التكنولوجيا والتمويل، ومصممون على استخدامها لمساعدة الشركات المصرية على خلق فرص عمل لمساعدة جميع المصريين."
 
 

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