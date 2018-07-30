السعودية تؤكد رفض أى خطة للسلام لا تقر وضع القدس وحق العودة

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت وكالة رويترز، أن المملكة العربية السعودية طمأنت حلفائها العرب بشأن موقفها من خطة السلام، مؤكدة أنها لن تؤيد أى خطة للسلام فى الشرق الأوسط لا تقر وضع القدس أو حق العودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت وكالة الأنباء العالمية، نقلا عن دبلوماسيون ومحللون، أن ضمانات العاهل السعودى الملك سلمان، الخاصة للرئيس الفلسطينى محمود عباس ودفاعه العلنى عن مواقف عربية قديمة فى الأشهر الاخيرة، ساعدت فى تهدئة القلق بشأن احتمال دعم الرياض لصفقة أمريكية تنحاز لإسرائيل حول قضايا رئيسية.

وقال السفير الفلسطينى لدى الرياض باسم الأغا، لرويترز، إن الملك سلمان عبر عن دعمه للفلسطينيين فى اجتماع عقد مؤخرا مع عباس، قائلا "لن نتخلى عنكم... نقبل ما تقبله ونرفض ما ترفضه."، وأضاف أن الملك سلمان أطلق مؤتمر الجامعة العربية 2018 باسم "قمة القدس" وأعلن 200 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين مما يشكل رسائل بأن القدس واللاجئين عادوا إلى الطاولة.