الرئيس اللبنانى: الإصلاحات السياسية ستواكبها إصلاحات اقتصادية

بيروت (أ ش أ)

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الإصلاحات السياسية التى تحققت بعد الانتخابات النيابية التى تمت على أساس قانون (النسبية) ستواكبها إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادى المنشود وتفعيل قطاعات الإنتاج.

جاء ذلك خلال استقبال "عون"، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ظهر اليوم فى قصر بعبدا الرئاسى، وبحضور رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبنانى إبراهيم كنعان.

وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن إقرار موازنتين للدولة فى عام واحد، يشكل أحد أبرز الخطوات الإصلاحية، بعدما بقيت البلاد من دون موازنة على مدى 12 عاما.. مؤكدا أن محاربة الفساد من أولويات الخطاب السياسى لدى كل الأطراف، وستكون هذه المسألة من أولويات الحكومة المقبلة "التى نأمل أن يتم تشكيلها فى وقت قريب".

ورحب "عون" بالدور الذى يلعبه البنك الدولى فى مساعدة لبنان على تمويل مشاريع إنمائية ضرورية، لافتا إلى أن الأولويات ستعطى للمشاريع التى تساعد فى تفعيل النمو الاقتصادى وتحدث البنى التحتية، مرحبا بتعزيز الشراكة مع البنك الدولى .

من جانبه.. أكد "بلحاج" - خلال الاجتماع - على الاستعداد الدائم للبنك الدولى لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية، مشيرا إلى وجود محفظة بقيمة مليارى دولار خصصها البنك الدولى للبنان ليتم الاستفادة منها وفق الأولويات التى تحددها الدولة اللبنانية.

وأعرب"بلحاج" عن ترحيبه بالإصلاحات التى يحققها لبنان سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أن من شأن تلك الإصلاحات تعزيز الثقة الدولية بلبنان.