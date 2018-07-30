الخارجية الروسية: مؤتمر سوتشى يناقش تيسير الحوار السورى الداخلي

(أ ش أ)

يلتقى اليوم الاثنين ممثلون عن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار فى سوريا (روسيا وإيران وتركيا) وذلك لبحث قضايا تتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، والوضع فى مناطق خفض التصعيد، إضافة إلى البنود الإنسانية على الأجندة بينها تعزيز تدابير الثقة وعودة اللاجئين السوريين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "المشاركين فى المؤتمر سيتبادلون الرؤى حول عملية تيسير الحوار السورى الداخلى بناءً على القرار رقم 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات مؤتمر الحوار الوطنى السورى الذى انعقد فى سوتشي. وسيواصلون مناقشة المزيد من الخطوات على صعيد تدشين اللجنة الدستورية على وجه السرعة ".

يرأس الوفد الروسي، بحسب وكالة (تاس) الروسية للأنباء، ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين؛ ويرأس الوفد الإيرانى نائب وزير الخارجية حسين أنصاري؛ والوفد التركى يرأسه نائب وزير الخارجية سيدات أونال.

وسيقوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دى مستورا ومبعوثين من الأردن بدور المراقبين، كما تم توجيه الدعوة لمفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي؛ فيما رفض دبلوماسيون أمريكيون المشاركة فى المؤتمر.

ويمثل الحكومة السورية مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار جعفري؛ فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن الممثلين عن المعارضة السورية المسلحة.