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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:48 م
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الحكومة: العنف يعطل التصويت فى 5 مراكز الاقتراع فى انتخابات مالى

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:20 م
الحكومة: العنف يعطل التصويت فى 5 مراكز الاقتراع فى انتخابات مالى انتخابات مالى
رويترز
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قالت وزارة إدارة الأراضى، اليوم الاثنين، إن هجمات مسلحين أو أعمال عنف أخرى عطلت نحو خمس مراكز الاقتراع فى مالى أثناء الانتخابات الرئاسية أمس الأحد ولم تتمكن 3% من مراكز الاقتراع من العمل على الإطلاق.

وأظهرت بيانات الوزارة أن 4632 مركزا للاقتراع من بين 23 ألف مركز تعطل فيها التصويت بسبب "هجمات مسلحة أو أعمال عنف أخرى" منها 644 مركزا لم تعمل على الإطلاق.

وكان تصاعد عنف المتشددين من القضايا الرئيسية فى حملات العديد من مرشحى المعارضة الذين نافسوا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مع تزايد عدد الهجمات وارتفاع أعداد القتلى فى شمال ووسط مالى.

وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة فى الصحراء مسؤوليتها عن هجوم بقذائف المورتر على قرية أجويلهوك فى منطقة كيدال الشمالية خلال الانتخابات.

وفى الهجوم أطلق مسلحون عشر قذائف مورتر انفجرت واحدة على مسافة نحو 100 متر من أحد مراكز الاقتراع مما أدى إلى تعليق التصويت بشكل مؤقت.

 

 

 


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