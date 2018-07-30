الحبس سنتين لـ"سيد سيكا" المتهم فى واقعة "كلب فيصل"

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور بحبس "سيد.ع" الشهير بـ"سيكا" سنتين، فى اتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كلب فيصل".

وكانت النيابة استمعت لأقوال "أحمد.م" 22 سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذى نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شاب بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.