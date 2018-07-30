الجيش اليمنى يحرر سلسلة جبلية استراتيجية بمحافظة الجوف

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تمكن الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى ، من تحرير سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية (برط) فى محافظة الجوف.

وقال قائد لواء الحسم فى الجيش اليمنى العميد هادى حمران الجعيدى - فى تصريح خاص لقناة (العربية) اليوم الاثنين - إن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسله جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش بمديرية برط ، بعد أن استكملت تأمين سلسلة جبال الأمهور .

وأضاف الجعيدى أن الحوثيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال المعارك ، وسط فرار لعناصرهم، مع تقدم مستمر للجيش اليمني.. مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية عربة للميليشيات كانت تحمل على متنها رشاشا من نوع 12.7 وعددا من عناصرها الذين قتلوا جميعا.