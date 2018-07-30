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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:00 م
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الجيش اللبنانى يطالب إسرائيل بوقف الحفر داخل الأراضى اللبنانية

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:44 م
الجيش اللبنانى يطالب إسرائيل بوقف الحفر داخل الأراضى اللبنانية الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)
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طالب الجيش اللبنانى، اليوم الاثنين، قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) وفريق المراقبين الحدودى، بإبلاغ الجانب الإسرائيلى بوقف أعمال الحفر عند السياج الإلكترونى الحدودى، نظرا لتخطى تلك الأعمال الخط الأزرق (الخط الأممى الفاصل بين البلدين) من الجهة اللبنانية.

وكانت أعداد كبيرة من الجرافات الإسرائيلية، مدعومة بانتشار أمنى مكثف من قوات الجيش الإسرائيلى، قد شرعت فى أعمال حفر عند نقطة (بوابة فاطمة) مقابل بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية، فى إطار الخطة الإسرائيلية الرامية لإنشاء جدار أسمنتى فاصل مع الحدود اللبنانية.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم ببناء جدار أسمنتى على طول الحدود مع لبنان، فى نقاط متنازع عليها بين البلدين تُجرى بشأنها مفاوضات غير مباشرة بواسطة الأمم المتحدة، علاوة على أنها تحتل منطقة مزارع شبعا اللبنانية (منطقة حدودية مع هضبة الجولان السورية) وترفض الانسحاب منها بدعوى أنها جزء من الأراضى السورية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلى جانب أن الطيران والبحرية الإسرائيلية يقومان بشكل شبه دورى بانتهاك الأجواء والمياه الإقليمية للبنان.

وتتذرع إسرائيل لبناء الجدار - الذى يلقى معارضة شديدة من جانب لبنان - بأنه سيمنع حزب الله من أعمال مراقبة تحركات القوات الإسرائيلية والمدنيين، ويحول دون أسر جنودها حال تجدد أية مواجهات عسكرية بينهما مستقبلا.

من ناحية أخرى، اخترقت طائرتا استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية من فوق بلدتى (كفركلا وعلما الشعب) ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبنانى.

 


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