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التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:37 ص
التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس بنين، حيث يمكن الاستعلام من خلال بيانات الرقم القومى للطالب، وطباعة الإخطار الخاص برقم الجلوس وموعد ومكان أداء الاختبار الإلكترونى.
 
وناشدت الوزارة الطلاب، الالتزام التام بالتواجد بمقر اللجنة قبل موعد بدء الاختبار الإلكترونى بساعة فقط لإنهاء إجراءات الترتيب لدخول الاختبار، وسوف يتم عقد الاختبارات الإلكترونية على النحو التالى:
 • مدرسة المتفوقين بعين شمس بنين يوم الإثنين الموافق 6/8/2018. 
• مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا (بنـات) يوم الثلاثاءالموافق  7/8/2018.
• مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا  (بنيـــن) يوم الأربعاء الموافق 8/8/2018.
 
للاطلاع علي أرقام الجلوس من خلال الرابط التالي

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