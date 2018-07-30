video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الإفتاء الفلسطينى": المشاركة فى انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس محرم شرعا

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:19 م
"الإفتاء الفلسطينى": المشاركة فى انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس محرم شرعا مفتى القدس الشيخ محمد حسين
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين، اليوم الاثنين، فتوى بتحريم المشاركة ترشحا أو انتخابا فى انتخابات بلدية الاحتلال فى القدس المحتلة المزمع عقدها، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ومنذ احتلال القدس عام 1967 لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون إليها،والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال سبل شتى، وطرق مختلفة.

وأضاف مجلس الإفتاء، فى بيان، أن الاحتلال لجأ إلى إغراء المقدسيين بالمشاركة فى انتخابات البلدية تارة، وابتزازهم بتقليص خدماتها، وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارةً أخرى، كذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.

و أكد أن المشاركة فى انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح محرم شرعا، حيث أن هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع فى تقديرها العلماء الراسخون العارفون بمآلات الأمور ونتائجها، ولا شك أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة.

ونوه إلى أن من يبرر المشاركة بذريعة الدفاع عن المصالح، وتحقيقها قدر المستطاع، بالقول: التجارب مع الاحتلال أثبتت عكس ذلك، كما أن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، والبناء والاستيطان، يتم تشريعها عن طريق ما يسمى بحكومة الاحتلال المركزية، وليست من صلاحيات المجلس البلدى المنتخب، فضلا عن أن يكون له القدرة على تغييرها، يضاف إلى ذلك ما أكدت عليه القوانين الدولية، بأن مدينة القدس محتلة، وأنها عربية إسلامية، ما يساعد حال المشاركة فى انتخابات بلديتها فى شرعنة الاحتلال.

واستند مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين، إلى القرار رقم (465) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 1/3/1980: "جميع التدابير التى اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيبة السكانية، والهيكل المؤسسى للأراضى الفلسطينية وغيرها من الأراضى المحتلة لعام1967 بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أى مستند قانونى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية تؤكد رفض أى خطة للسلام لا تقر وضع القدس وحق العودة

الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولى على الاستيطان الإسرائيلى فى القدس

سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترصد 1.3 مليون دولار لإقامة مشروع استيطانى بالقدس

القدس

بلديه الاحتلال

انتخابات بلديه الاحتلال

الافتاء الفلسطينيه




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة