الأمن العام يضبط 88 متهما بحوزتهم 91 قطعة سلاح نارى فى حملات بالمحافظات

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط 91 قطعة سلاح نارى بحوزة 88 متهما.

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال24 ساعة، عن ضبط 91 قطعة سلاح نارى ، 508 طلقة مختلفة الأعيرة، 15خزينة متنوعة بحوزة 88 متهما، ضبط بحوزتهم 7 بنادق آلية، 20 بندقية خرطوش، 9 طبنجة، 55 فرد محلى، 508 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.