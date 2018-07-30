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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:58 م
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الأمن العام يضبط 88 متهما بحوزتهم 91 قطعة سلاح نارى فى حملات بالمحافظات

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:22 م
الأمن العام يضبط 88 متهما بحوزتهم 91 قطعة سلاح نارى فى حملات بالمحافظات حملات أمنية - أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط 91 قطعة سلاح نارى بحوزة 88 متهما.

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال24 ساعة، عن ضبط 91 قطعة سلاح نارى ، 508 طلقة مختلفة الأعيرة، 15خزينة متنوعة بحوزة 88 متهما، ضبط بحوزتهم 7 بنادق آلية، 20 بندقية خرطوش، 9 طبنجة، 55 فرد محلى، 508 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.

 

 


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