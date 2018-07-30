الأمن العام يضبط 1075 قضية مخدرات وضبط 1129 متهم خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

نجحت جهود قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن فى ضبط قضايا المخدرات خلال أسبوع، بعد تشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وأسفرت الجهود بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 21/7/2018 حتى 27/7/2018 عن ضبط 1075 قضية " إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها ( 1129 ) متهماً.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 21 حتى 27 يوليو الجارى من ضبط 35 قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (41) متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 46.870 كيلو جرام ، كمية من مخدر البانجو وزنت 10.635 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 780 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1.200 كيلو جرام كمية من مخدر الفودو وزنت 50 جرام ، كمية من مخدر الأيس وزنت 65 جرام، 500 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و16777 قرص مخدر من عقار الترامادول.

وإستكمالاً لأعمال المكافحة، قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزى باستهداف بؤر تجارة المواد المخدرة ومناطق زراعتها ومنافذ تهريبها على مستوى الجمهورية بعدة حملات أمنية مكبرة خلال الفترة من 21 حتى 27 يوليو الجارى، أسفرت جهودها عن ضبط 1040 قضية " إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (1088) متهماً.

وبلغت المظبوطات كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 115,070 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 48,525 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,322 كيلو جرام ، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,650 كيلو جرام ، كمية من مخدر الفودو وزنت 3,254 كيلو جرام ،كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,180 كيلو جرام ، 56607 ) قرص مخدر مختلف الأنواع .

وضبط 22 قطعة سلاح نارى عبارة عن 3 بنادق آلية ، 2 بندقية خرطوش ، طبنجة ، 16 فرد محلى ، 263 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.