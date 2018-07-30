"الأمراض المتوطنة بالشرقية": لدينا أكبر مركز بمصر لتدريب طلاب الزمالة

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة ميساء عبد الله سعيد، رئيس قسم الأمراض المتوطنة التابع لجامعة الزقازيق، المتخصص فى علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن القسم يعتبر أكبر مركز لتدريب طلاب الزمالة المصرية على مستوى الجمهورية من الناحية التعليمية، وأنه خاص بعلاج الأمراض المتوطنة، وهى كل مرض يزيد عن نسبة معينة يعتبر مرض متوطن، ويعالج القسم أمراض الكبد والفيروسات الكبدية بأنواعها، والأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، والأمراض المتعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القسم يساهم فى العملية التعليمية، بتوافد طلاب كلية الطب الفرقة الخامسة، وطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة، لأخذ محاضرات يوميا بالقسم، لكونه أكبر مركز لتدريب طلاب الزمالة المصرية للجهاز الهضمى والكبد، على مستوى الجمهورية، وشهد تطور مؤخرا بفضل بتوجيهات الدكتور خالد عبد البارئ، رئيس جامعة الزقازيق، وبه أكبر عدد أسرة على مستوى الأقسام به 45 سرير داخلى و31 سرير عناية، ما بين 13 بالقسم الإقتصادى و18 بالقسم المجاني، والقسم يستقبل حالات على مدار 24 ساعة من كافة أنحاء المحافظات، وأكثر الحالات التى يستقبلها القسم حالات القى الدموى والغيبوية الكبدي، والقسم به وحدة مناظير بها جهاز هضمى علوى ، لتشخيص القى الدموى وأى نزيف فى الجهاز الهضمى وجهاز هضمى سفلى لتشخيص كل أمراض القولون.



دكتورة ميساء عبد-الله رئيس قسم الأمراض المتواطنة بجامعة الزقازيق



أحدي مؤتمرات لقسم الأمراض المتواطنة