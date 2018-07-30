الأربعاء.. ملتقى لنقابة الأطباء البيطريين حول الأمراض المستوطنة والوافدة

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأربعاء المقبل، بدار الحكمة، ملتقى حول الأمراض المستوطنة والوافدة المهددة للثروة الحيوانية فى مصر، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للعديد من علماء مصر، والمهتمين والقيادات والمربيين تحت مسمى "الثروة الحيوانية فى خطر.. صرخة علمية، نقابية من أجل الوطن".

وأوضحت النقابة، أن ذلك يأتى فى إطار جهود النقابة العامة للأطباء البيطريين، للحد من المخاطر التى تواجه الثروة الحيوانية، وما تتعرض له من هجمة شرسة من الوبائيات الخطرة، المستوطنة منها والوافدة.