اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أبوقرقاص بالمنيا

أعتمد اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا ، المخطط التفصيلى لمدينة أبوقرقاص ، عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه، حيث نشر اعتماد المخطط بالجريدة الرسمية للوقائع المصرية بالعدد 153 بتاريخ 18/7/2018.

من جانبه ناشد العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص المواطنين بضرورة استخراج تراخيص البناء طبقاً للقانون رقم 119لسنة 2008 وكذلك الالتزام بالمخطط المعتمد وعدم المخالفة القانونية، حيث سيحدث المخطط نقلة حضارية وثقافية واقتصادية للمدينة، وأوضح بأنه سيتم التصدى بكل قوة وحزم لأية مخالفة، منوها الى إعلاء المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق المواطنين فى التمتع بحياة كريمة.