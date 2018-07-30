استطلاع رأى: تحول كبير فى رأى البريطانيين تجاه البريكست

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كشف استطلاع للرأى عن تحول كبير فى أراء البريطانيين تجاه الخروج من الاتحاد الأوروبى البريكست، إذ أن 78% ممن شاركوا فى الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة البريطانية تقوم بعمل سيئ فيما يتعلق بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بارتفاع نسبته 23% عن نفس الاستطلاع فى شهر مارس الماضي.

وأوضح الاستطلاع الذى أجرته شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الاثنين، عن تراجع مستوى الرضا عن أداء رئيسة الوزراء تيريزا ماى، حيث كشف الاستطلاع عن أن 74% من البريطانيين غير راضين عن أدائها بارتفاع بنسبة 14%.

وأكد 65% ممن شاركوا فى الاستطلاع أن الحكومة ستحصل على اتفاق سيء لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بارتفاع بنسبة 15% من بينهم 51% ممن صوتوا للخروج من التكتل.