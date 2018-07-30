اختفاء مستريح جديد بالدقهلية بعد استيلاءه على 20 مليون جنيه من الأهالى

وكشف مصدر أمنى، أن البلاغات المقدمة ضد المتهم حتى الآن، اتهمته بالاستيلاء على 20 مليون جنيه، وأكد المصدر أن البلاغات المقدمة جميعها من قرية منشية عاصم التابعة لمركز منية النصر، حيث اتهموا زاهر. ع. ا"، 46 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ، وحملت المحاضر أرقام 11 و13 لسنة 2018.

وقال الأهالى: "فوجئنا باختفاء المتهم من القرية منذة عدة أيام وتبين قيامه بغلق تليفوناته، وغلق الفيلا التى يقطن به، وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالدقهلية أن المتهم حصل على مبالغ عينية ونقدية من الضحايا بحجة تشغيلها".