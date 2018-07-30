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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:23 م
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اختفاء مستريح جديد بالدقهلية بعد استيلاءه على 20 مليون جنيه من الأهالى

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:31 م
اختفاء مستريح جديد بالدقهلية بعد استيلاءه على 20 مليون جنيه من الأهالى اموال - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد محامى بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اتهموه فيه بجمع الأموال منهم مقابل دفع فائدة شهرية وصلت الى 35% و 40%.

وكشف مصدر أمنى، أن البلاغات المقدمة ضد المتهم حتى الآن، اتهمته بالاستيلاء على 20 مليون جنيه، وأكد المصدر أن البلاغات المقدمة جميعها من قرية منشية عاصم التابعة لمركز منية النصر، حيث اتهموا زاهر. ع. ا"، 46 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ، وحملت المحاضر أرقام  11 و13 لسنة 2018.

وقال الأهالى: "فوجئنا باختفاء المتهم من القرية منذة عدة أيام وتبين قيامه بغلق تليفوناته، وغلق الفيلا التى يقطن به، وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالدقهلية أن المتهم حصل على مبالغ عينية ونقدية من الضحايا بحجة تشغيلها".

 


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