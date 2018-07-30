"اتحاد الصناعات" يوقع مذكرة تفاهم مع "الأمم المتحدة" لتوفير 5000 فرصة تدريبية

كتبت: دانه الحديدى

وقع اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتى تهدف إلى التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات، على رأسها إبراز الانعكاسات الإيجابية لتنظيم الأسرة فى مجالات التنمية والتمكين الاقتصادى والاجتماعى، وتشجيع القطاع الخاص لاستثمار موارده فى التوعية بشأن قضايا الأسرة والسكان والصحة، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص.

كما تهدف المذكرة أيضًا إلى تعزيز فرص توظيف الشباب والمرأة وذوى الإعاقة، من خلال الاستثمار فى التعليم واكتساب المهارات فى الحياة والعمل وريادة الأعمال، وذلك فى محافظات الصعيد والدلتا والمساعدة على خلق فرص عمل جديدة من خلال تعظيم الاستفادة من مبادرات القطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية للشركات.

وأكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أن مجالات التعاون تشمل توفير الصندوق لــ 5000 فرصة تدريبية سنوياً، من خلال مبادرات مخيمات الشباب ورجال الأعمال، على أن يقوم الاتحاد بمخاطبة وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى هذه المبادرات، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والتى تستهدف تمكين الشباب.

وأضاف توفيق أنه سيتم استخدام وحدات التدريب الخاصة بالصندوق لزيادة وعى الشباب بالقضايا الأسرية لتحسين إمكانية توظيفهم، ويقوم إتحاد الصناعات بتوفير مهارات العمل ذات الصلة للشباب، وذلك من خلال أعضائه من الغرف الصناعية والشركات والمؤسسسات الصناعية من أعضاء الغرف.

كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات بشكل منتظم والتشاور المستمر بشأن المسائل ذات الإهتمام المشترك ، كذلك التعاون فى تبادل المعلومات والخبرات، وعقد اجتماعات دورية لاستعراض التقدم المحرز فى الأنشطة التى يتم تنفيذها وللتخطيط للأنشطة المستقبلية.