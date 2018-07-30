إنشاء وإحلال وتوسعة 17 مدرسة واستلام 18 أخرى بتكلفة 221 مليون جنيه بأسيوط

أسيوط محمود عجمى

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن هناك طفرة غير مسبوقة فى بناء المدارس لم تشهدها المحافظة من قبل حيث يجرى إنشاء العديد من المدارس الجديدة وتوسعة للمدارس القائمة بالفعل لاستيعاب الكثافات الطلابية فى الفصول وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنطومة التعليمية بأسيوط ووفقا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ فى بيان أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام الذى يعد ويؤهل قيادات المستقبل لافتًا انه تم اتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها مواجهة الزيادة فى الكثافة الطلابية داخل الفصول وهى احد المشكلات التى واجهناها الأعوام الماضية وتغلبنا عليها ببناء مدارس وفصول جديدة حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى إنشاء وإحلال وتجديد وتوسعة لـ 17 مدرسة بمركزى ديروط ومنفلوط بقيمة تتجاوز 129 مليون جنيه ضمن منحة ألمانية منهم 8 مدارس بديروط و9 مدارس بمنفلوط منوهًا عن إستلام 18 مدرسة حتى الآن ضمن خطة الدولة الاستثمارية ومنهم مدرسة الفاروق الرسمية للغات بمنطقة ميدان الأزهر والتى تبلغ تكلفة انشاؤها حوالى 14 مليون جنيه وتتكون من 42 فصلًا لتخفف العبء على المدارس الموجودة بهذه المنطقة كثيفة السكان ولخدمة مناطق الوليدية والحقوقيين والأزهر والمناطق القريبة منها وكذلك مدرسة الانتصار الرسمية للغات بشارع محمد على مكارم بشركة قلتة لخدمة المناطق المحيطة والتى بلغت تكلفتها 7 مليون جنيه بطاقة 28 فصل دراسى فضلًا عن 16 مدرسة أخرى ما بين إنشاء جديد وتوسعة فى 4 مراكز هى أسيوط والفتح ومنفلوط وديروط بتكلفة تصل إلى 71 مليون جنيه.

وأوضح مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية فرع أسيوط أنه جارى إنشاء وإحلال وتوسعة 9 مدارس بمركز منفلوط وهى (إحلال مدرسة عزبة عبد المولى واحلال مدرسة كوم الدباينة للتعليم الاساسى وتوسعة مدرسة كمبوها تعليم أساسى وانشاء جديد مدرسة بنى عدى البحرية تعليم أساسى واحلال وتجديد مدرسة مصطفى كامل الابتدائية وانشاء جديد لمدرسة نجع على منصور الابتدائية وانشاء جديد مدرسة الحما الابتدائية وانشاء جناح توسع بمدرسة دمنهور للتعليم الاساسى وانشاء جناح توسع جديد بمدرسة الصهاريج للتعليم الأساسي" وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 64 مليون جنيه كما يجرى إنشاء وإحلال وتوسعة 8 مدارس بديروط وهى "إنشاء جديد لمدرسة بانوب ظهر الجمل للتعليم الأساسى وانشاء جديد لمدرسة سرقنا للتعليم الأساسى وإحلال كلى مدرسة نزلة بدوى الابتدائية وانشاء جديد مدرسة مسارة للتعليم الأساسى واحلال جزئى مدرسة محمد عبد الحليم الابتدائية مع صيانة المبنى القديم وإحلال جزئى لمدرسة صلاح الدين للتعليم الاساسى وصيانة للمبنى القديم وانشاء جناح توسع لمدرسة عبدالملك عبدالقادر وصيانة للمبنى القديم وإحلال كلى لمدرسة العسقلانى الابتدائية" وذلك بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه هذا بخلاف المدارس التى سلمت بالفعل بمركز ديروط وهى "إحلال جزئى لمدرسة ابوجبل وانشاء جناح توسع لمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات وانشاء جناح توسع بمدرسة خالد بن الوليد ت أ وانشاء جناح توسع بمدرسة زيد بن حارثة ت أ وانشاء جناح توسع بمدرسة 25 يناير الاعدادية وانشاء جناح توسع بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركه وانشاء جناح توسع بمدرسة الشهيد أحمد عبد الزين الابتدائية ومدرسة ساو للتعليم الأساسى".

على جانب أخر، أكد محافظ أسيوط، على وضع خطط بكافة مراكز وقرى المحافظة لتحسين قطاع الكهرباء خاصة عقب الطفرة التى شهدتها الشبكة الموحدة للكهرباء فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار خطة التنمية المستدامة بمصر 2030.

وقال محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم إعتماد مبلغ 450 ألف جنيه خلال خطة العام المالى 2018/2019 لشراء أدوات ومعدات إنارة بمدينة الغنايم بالإضافة إلى إعتماد مبلغ 275 ألف جنيه لشراء أدوات ومعدات إنارة بقرية دير الجنادلة و244 ألف شراء أدوات ومعدات إنارة بقرية العزايزة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم انه جارى توريد وتركيب محول كهربائى فضلا عن 30 عامود إنارة جهد منخفض بالمشتملات بالمركز بتكلفة مليون و45 ألف جنيه مشيرا إلى التعاقد مع شركة كهرباء مصر الوسطى للتوريد وإسناد الأعمال إليها.



مدارس جديدة بأسيوط



مدارس جديدة بأسيوط



مدارس جديدة بأسيوط



مدارس جديدة بأسيوط



مدارس جديدة بأسيوط



مدارس جديدة بأسيوط



مدارس جديدة بأسيوط