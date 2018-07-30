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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:52 م
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إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية بزيمبابوى

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:50 م
إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية بزيمبابوى الانتخابات فى زيمبابوى
أ ش أ
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أغلقت مراكز الاقتراع فى زيمبابوى أبوابها مساء اليوم الاثنين بعد الانتهاء من عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى لأول مرة فى ظل غياب روبرت موجابى الرئيس السابق لزيمبابوي، والذى حكم البلاد لمدة 37 عاما.

وذكرت اللجنة الانتخابية الرئيسية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية - أن عملية فرز وعد الأصوات بدأت، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات سيتم الإعلان عنها فى غضون خمسة أيام.

ويتنافس فى هذه الانتخابات كل من إيميرسون امنانجاوا (75 عاما) الرئيس المؤقت ورئيس الحزب الحاكم "الاتحاد الوطنى الزيمبابوى الإفريقي"، والذى وصل إلى السلطة فى نوفمبر الماضى بعد استقالة موجابي، فضلا عن ونيلسون تشاميسا (40 عاما) من حركة التغيير الديمقراطي، وعدد من المرشحين غير البارزين.

وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة التى جرت فى عام 2013 بزيمبابوي، التى فاز فيها موجابى بنسبة 61 %، قد شهدت عمليات تزوير وعنف طال أنصار منافسه زعيم المعارضة وقتها مورجان تشنجيراي، الذى أضطر إلى الاعتراف بفوز حزب خصمه الرئيس روبرت موجابى فى الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد إعلان فوز حزب "زانو-إف بي" الذى يتزعمه موجابى بـ 137 مقعدا من أصل 210 مقاعد بالبرلمان.

 


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