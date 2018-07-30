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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:53 م
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إصابة طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام منزلها فى المنوفية

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:16 م
إصابة طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام منزلها فى المنوفية إسعاف - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت طفلة بإصابات متفرقة بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء لهوها أمام منزلها بمحافظة المنوفية. 
 
استقبلت مستشفى زاوية الناعورة المركزى بمركز الشهداء الطفلة "ج .م .ح" 3 سنوات، مصابة باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن واشتباه كسر بالحوض وحالتها العامة غير مستقرة وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى. 
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 35 سنة سائق، قرر بأنه حال تواجد طفلته أمام المنزل اصطدمت بها السيارة رقم " ر ن ج 1748" قيادة  "ع .ا .ع " 31 سنة سائق، وأحدثت إصابتها وبسؤال قائد السيارة قرر أنه حال رجوعه بالسيارة للخلف  فوجئ بالطفلة خلفها واصطدم بها دون قصد منه وقام بنقلها إلى المستشفى وتم التحفظ على السيارة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8885  جنح مركز الشهداء لسنة 2018 م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 

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