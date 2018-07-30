أمن الجيزة يضبط 560 مخالفة إشغال طريق وينفذ 270 حكما قضائيا بحملات موسعة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 37 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت قطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدة مناطق بقطاع الشمال، ومحيط محطات المترو، عن تنفيذ 270 حكم قضائي، وضبط 53 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

كما حرر ضباط شرطة المرافق 560 مخالفة تعدي وإشغال طريق، بالمنطقة الأثرية بالهرم، والطريق الدائرى، ومحيط محطات المترو، وتم ضبط عدد من البائعين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.