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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:06 م
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أمريكا تؤكد نشر طائرات بدون طيار مسلحة فى النيجر

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:47 م
أمريكا تؤكد نشر طائرات بدون طيار مسلحة فى النيجر الجيش الأمريكى
رويترز
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قال الجيش الأمريكى، اليوم الاثنين، إن قواته بدأت نشر طائرات بدون طيار مسلحة فى النيجر بمنطقة غرب أفريقيا فى وقت سابق هذا العام لمهاجمة متطرفين إسلاميين.

ومنحت حكومة النيجر إذنا للقوات الأمريكية فى نوفمبر الماضى بتسليح طائراتها المسيرة بدون طيار لكن أيا من الجانبين لم يؤكد نشرها. وقبل ذلك كانت الطائرات الأمريكية بدون طيار تستخدم فقط فى المراقبة.

وتوسع نطاق الوجود العسكرى الأمريكى فى النيجر خلال السنوات الأخيرة ليصل عدد أفرادها هناك إلى 800 يصاحبون القوات النيجرية فى عملية جمع المعلومات وغيرها من المهام الأمر الذى يعكس مخاوف الولايات المتحدة من تصاعد مد التشدد فى منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

 

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