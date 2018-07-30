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أكثر من ألفى سائح يغادرون للمدن السياحية على متن 29 رحلة داخلية

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:14 ص
أكثر من ألفى سائح يغادرون للمدن السياحية على متن 29 رحلة داخلية مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية انطلاق 23 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها فى إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 6 رحلات أخرى إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة. 
 
وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 9 رحلات إلى مدينة الغردقة و8 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ ورحلتين إلى كلا من الأقصر واسوان بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسي علم وبرج العرب لتقل 1457 سائحا. 
 
كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 6 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنهم 645 سائحا، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.  
 
 
 

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