أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30 -7-2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 30-7-2018.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، الألومنيوم العربية، مصر للألومنيوم، مصر للزيوت والصابون، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.810 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 139 مليون ورقة مالية بقيمة 528 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.44% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.45%، والعرب على 5.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 46.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 15297 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2546 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 15129 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.95 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.56%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 2.78 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%

- أجواء للصناعات الغذائية - مصر بسعر إغلاق 2.51 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 22.28 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.89%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 47.98 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية والمصرية – كيما 1 بسعر إغلاق 0.22 جنيه بنسبة تراجع بلغت 29.03%

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 27.99 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 8.13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.03%

- حق الاكتتاب لشركة المصر للملابس والمنسوجات – كابو 2 بسعر إغلاق 0.25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%