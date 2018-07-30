أحد المكرمين من الرئيس: إعاقتى لم تمنعنى من النجاح..والتكريم يشجع على التفوق

كتبت ــ إيمان حنا

محمد عمر الطالب بالفرقة الثانية حقوق، أحد المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب، والذى وقفت له القاعة مصفقة تعبيرا عن التقدير والفرح بهذا النموذج من الشباب، وعقب تكريمه قال لـ"ليوم السابع"، إن إعاقته لم تمنعه من النجاح، فقد كان حاصلا على مجموع 98 % فى الثانوية العام ولظروف إعاقته لم يتمكن من دخول كلية الطب فالتحق بكلية الحقوق، وحصل على تقدير امتياز العامين الماضيين.



اليوم السابع مع محمد عمر ووالده عقب التكريم

وأضاف محمد، أن بلدنا يواجه تحديات كبيرة وعلى الشباب أن يعى ذلك ويحافظ عليها ويعمل بجد واضعا النجاح هدفا له.

وعن شعوره بعد تسلم التكريم قال: "أشعر بالامتنان للرئيس السيسى الذى يدفعنى للأمام ويشجعنى دائما كى أنجح وأشرف بلدى".

وطالب محمد بتغيير نظرة المجتمع للمعاقين: "مش نظرة تعاطف وشفقة، بل نظرة أنه قادر أن يكون منتجا فى المجتمع، ويساهم في التنمية التى تحدث فى مصر".

حصل محمد عمر على المركز الأول فى مسابقة دورى المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية وله مشاركة مميزة فى ملتقى شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة.