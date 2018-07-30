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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:21 م
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أحد الطلبة المكرمين من السيسي: "تهنئة الرئيس طمنتنى أنه شايف نجاحنا"

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:33 ص
أحد الطلبة المكرمين من السيسي: "تهنئة الرئيس طمنتنى أنه شايف نجاحنا" جانب من تكريم السيسى للطالب باسم إيهاب
كتب: إيمان حنا
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قال باسم إيهاب الطالب بالفرقة الثانية هندسة بنها، وأحد المكرمين فى مؤتمر الشباب، إن "تهنئة الرئيس السيسي وكلمة مبروك منه أكدت لنا أنه شايفنا وشايف نجاحنا وواقف فى ضهرنا والبلد ورانا وهتدعمنا، كنت فاقد الأمل أنه حد يحس بنجاحى وسط كل التحديات اللى فى مصر حاليا ولما الرئيس قالى مبروك أعطانى أمل كبير إن لو استمريت فى طريقى وكملت مشوارى هوصل للى بتمناه".

 

وأضاف باسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سوف يتوجه اليوم للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى مسابقة "هاك الحج" التى تنظمها المملكة تحت رعاية الملك سلمان، ضمن متنافسين من مختلف الدول العربية، موضحا أنه لديه حافز كبير للفوز، وأكد أنه يحلم بعد تخرجه أن يصبح واحدا من أكبر ريادى الأعمال فى العالم وأن مثله الأعلى إيلون ماسك الذى نجح فى تأسيس شركات سيارات كهربائية وسفن فضاء، وقد واجه تحديات كثيرة لكنه أصر على النجاح .

 

ووجه باسم رسالة للشباب "اسعى أنت مش أقل من غيرك تقدر تكون عالمى بس اسعى ولكل مجتهد نصيب".

 

كان باسم ضمن 12 شابا وشابة تم تكريمهم أمس من الرئيس السيسي على هامش المؤتمر السادس للشباب الذى عقد على مدى يومين فى جامعة القاهرة بمشاركة 3000 شابا .


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