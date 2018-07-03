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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:14 ص
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91%من القراء يؤيدون سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:16 ص
91%من القراء يؤيدون سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى، أيد غالبية القراء سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى.
وأيد 91% من القراء سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى، بينما عارض 7% من القراء سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
 

 

 


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القراء

اليوم السابع

الدعم

الحكومة

التلاعب فى الدعم




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس نشأت ابوالوفا

الدعم النقدي عدل ويقضي علي الفساد

قاعدة بيانات للدولة حقيقية بدون التلاعب فيها وتوزيع الدعم نقدي هو قمة العدل .... اما غير ذلك يعتبر عبث ومساعدة من الدولة في سرقة الدعم

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