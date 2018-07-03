91%من القراء يؤيدون سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى، أيد غالبية القراء سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى.

وأيد 91% من القراء سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى، بينما عارض 7% من القراء سن تشريع بقانون يغلظ عقوبة المتلاعبين فى الدعم الحكومى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.