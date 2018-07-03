‫رئيس الوزراء يصل البرلمان لعرض برنامج الحكومة

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‫ويتضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه علي مجلس النواب ، استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل و الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية، وفى مقدمتها حماية الأمن القومى، وبناء المواطن المصرى، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الجهاز الحكومى، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية فى ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلي تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل علي تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدي القصير، بما فى ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومى، والتركيز علي قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية‬.

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