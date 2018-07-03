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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:48 م
خالد صلاح
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ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الإريترى العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:03 م
ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الإريترى العلاقات الثنائية ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ
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بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقى - الذى يزور الإمارات حاليا - علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - إمكانات وفرص التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وأعرب بن زايد، عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة فى دعم علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

 


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