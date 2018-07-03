وكيل البرلمان يكشف خطة عمل اللجنة الخاصة لبرنامج الحكومة

كتبت نور على

كشف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الشريف، أنه سيتم تقسيم أعضاء اللجنة إلى لجان فرعية بحسب محاور البرنامج، حيث لجان حماية الأمن القومى المصرى، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بناء الإنسان المصرى، وسياسة مصر الخارجية.



وأكد وكيل مجلس النواب ورئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة، أن هذه اللجان الفرعية ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنًا على أن تنتهى من تقريرها الفرعى يوم الأحد القادم، ليكون اجتماع اللجنة يوم الإثنين، ويتم دراسة ومناقشة كل الأفكار والرؤى فى هذه التقارير على أن يعقبها تشكيل لجنة صياغه لضبط التقرير النهائى ومراجعته مع الأعضاء، وإتاحة الفرصة للإضافة والحذف على أن يكون التسلم النهائى لرئيس المجلس يوم 13 يوليو من الشهر الجارى.



ولفت الشريف إلى أن الفرصة متاحة لجميع النواب لإبداء آرائهم فى برنامج الحكومة، وستتم المناقشات بشكل ديمقراطى، بما يخدم الصالح العام.



جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنه الخاصه اليوم للرد على بيان الحكومة.