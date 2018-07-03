وكالة أوكرانية: حبس مصريين اختطفا ابن دبلوماسى ليبيى فى كييف مقابل فدية

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت تقارير إخبارية أوكرانية، أن مصريين فى العاصمة الأوكرانية كييف يواجهان اتهامات باختطاف ابن دبلوماسى ليبيى، وسيتم احتجازهما على الأقل لمدة 60 يوما، بحسب حكم قضائى.

وقالت وكالة "يونيان" بأوكرانيا، إن الجانيين اختطفا فى وضح النهار ضحيتهم ابن الدبلوماسى الليبيى البالغ من العمر 26 عاما، وفقا للمكتب الصحفى للمدعى العام فى كييف. وارتكب المتهمان جريمتهما فى الثانية ظهر الخامس والعشرين من يونيو الماضى فى شارع "تورينفسكا".

ووضع المختطفان رهينتهما فى سيارة وتم اقتياده لمكان مجهول، وسعيا للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه. وبعد فشلهم فى الحصول على الفدية قاما بتحريره. ووفقا لجهات الإدعاء فأن المختطفان يبلغان من العمر 37 و22 عاما، ولم يتم ذكر اسميهما ويواجهان السجن سبع سنوات، ولم يسمح بالإفراج عنهما بكفالة.