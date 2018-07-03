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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:56 ص
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وفاة طفلة متأثرة بإصابتها فى هجوم بسكين استهدف عيد ميلاد بالولايات المتحدة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:00 ص
وفاة طفلة متأثرة بإصابتها فى هجوم بسكين استهدف عيد ميلاد بالولايات المتحدة الشرطة الأمريكية
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الأمريكية أن طفلة فى الثالثة من العمر أصيبت السبت مع 5 أطفال آخرين و 3 بالغين فى هجوم بسكين استهدف حفلة عيد ميلاد فى شمال غرب الولايات المتحدة توفيت الاثنين متأثرة بجروحها، مشيرة إلى أن 7 من الجرحى الباقين ما زالوا يتعالجون فى المستشفى.

والهجوم الذى صعق البلاد بأسرها استهدف السبت، حفلة عيد ميلاد طفلة فى ولاية آيداهو ونفذه شاب كان مسلحا بسكين طعن بواسطته ضحاياه قبل ان يتم اعتقاله، كما أعلنت شرطة مدينة بواز الأحد.

وقالت الشرطة فى بيان مقتضب الاثنين، إن الطفلة الصغيرة أخليت على متن طائرة إلى ولاية يوتاه المجاورة لكى تتلقى العلاج لكنها فارقت الحياة متأثرة باصابتها.

وكانت الشرطة أعلنت أن الرجل الذى اعتقلته ويدعى تيمى كيمر طعن عشوائيا 6 أطفال و 3 بالغين وأنه سيمثل الاثنين، امام محكمة لتوجيه الاتهام رسميا إليه.

والمشتبه به هو أمريكى أسود من لوس أنجليس يبلغ من العمر 30 عاما وسيوجه إليه القضاء تهم القتل والتسبّب بجروح ناجمة عن الطعن بسكين، مع ظروف مشددة لأن غالبية ضحاياه أطفال.

ووقع الهجوم فى منزل تقيم فيه عائلات عدة من اللاجئين، ولا سيما من سوريا والعراق وإثيوبيا.

وتعتقد الشرطة أن المهاجم استهدف هؤلاء الضحايا لأنهم يقيمون على مقربة من منزل أقام فيه بضعة أيام فى السابق قبل أن يتم طرده منه.

         

 


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