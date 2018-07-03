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وزير شئون مجلس النواب: بيان الحكومة واقعى جداً ولا يعتمد على الأحلام

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:53 م
وزير شئون مجلس النواب: بيان الحكومة واقعى جداً ولا يعتمد على الأحلام المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
كتب أيمن رمضان
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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، تضمن خطوطا رئيسية وعريضة لما حواه البرنامج الحكومى، مشدداً على أن البرنامج يعتمد على الواقعية الشديدة ولا يعتمد على الأحلام.

وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن برنامج الحكومة موجود فى أكثر من 150 ورقة بينما البيان الذى تم إلقاءه اليوم 29 صفحة، لافتا أن البيان ملخص موجز للملامح الرئيسية لما حواه البرنامج، مشدداً على أن هناك ردود لـ90% من الأسئلة التى يرددها البعض بشأن البرنامج موجودة  لمن يريد الاطلاع.

 


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المستشار عمر مروان

شئون مجلس النواب

برنامج الحكومه

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