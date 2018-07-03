وزير الكهرباء: الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد بطول 6174 كم منتصف 2019

كتبت : نورا فخرى

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد 500 ك.ف بطول 6174 كم خلال منتصف عام 2019، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعاً : "سوف ننتج الكهرباء.. ونولدها، وستكون مصدر دخل لنا بتصديرها".

وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، إن التحدى الحقيقى حالياً يتمثل فى تعزيز الشبكات الكهربائية، لذا جاء اهتمام الوزارة بوضع خطة لتطوير بشكة الجهد الفائق 500 ك. ف، وكان مستهدف بالانتهاء منذ هذه الخطة عام 2025، إلا أن الرئيس عبد السيسى وجه بسرعه الانتهاء منها منتصف عام 2019، كحد أقصى.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقوية شبكة الجهد الفائق من شأنه المساهمة فى تحقيق مسار هائل للتنمية، لافتاً إلى أنه يجرى عقد اتفاقيات جديدة مع السودان لتوريد الكهرباء وغيرها مما سيكون مصدر دخل لمصر.