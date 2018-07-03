وزير الصناعة: 15% زيادة فى الصادرات و9% تراجعا فى عجز الميزان التجارى

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية، حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018 بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 10 مليار و966 مليون دولار مقابل 9 مليار و512 مليون دولار، مشيراً إلى ان إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 12.5% حيث سجل 37 مليار و562 مليون دولار مقابل 33 مليار و361 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى مايو الماضي.

وأكد الوزير حرص الوزارة خلال المرحلة الحالية على فتح المزيد من الاسواق والتوسع بالاسواق التقليدية وتحقيق اقصى استفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الدول والتكتلات حول العالم، مشيرا إلى أن المؤشرات الايجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح الوزارة فى تحقيق استراتيجيتها، لافتا إلى ان هناك عدد من القطاعات التصديرية قد شهدت تحسناً كبيراً خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتى حققت قفزة كبيرة فى حجم الصادرات حيث بلغت 2 مليار و155 مليون دولار مقابل مليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 25.2%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 93 مليون دولار مقارنة بـ79 مليون دولار محققه نسبة زيادة بلغت 17%، فى حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 646 مليون دولار مقابل 575 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12.4% ، كما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار 312 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 10.7%.

وتابع الوزير إن صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجارى 380 مليون دولار مقابل 353 مليون دولار محققة زيادة قدرها 8%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الالكترونية 993 مليون دولار مقارنة بـ 960 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.4%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 6.4% حيث بلغت مليار و264 مليون دولار مقارنة بـمليار 187 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 191 مليون دولار مقارنة بـ 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققه زيادة قدرها 6%.

ومن جانبه، أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات ان اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت أسواق اتفاقية أغادير حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 622 مليون دولار مقابل 484 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 28.5%، أما عن الصادرات المصرية للدول الافريقية فقد بلغت مليار و705 مليون دولار مقابل مليار و353 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققه نسبة زيادة قدرها 16%، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبى 3 مليارات و68 مليون دولار مقابل 2 مليار و568 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت حوالى 19% .

وأوضح جابر أن اهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الجارى تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والامارات والسعودية بالإضافة الى اسبانيا وايطاليا وروسيا.