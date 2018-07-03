وزير التعليم: عدد الطلاب داخل الفصل بالمدارس اليابانية لن يزيد عن 35 طالبا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه تم أخذ من التعليم اليابانى ما يتعلق ببناء شخصية الطفل واعتزازه بهويته، مضيفاً أنه لم يؤخذ عنهم المناهج ولكن خبراتهم فى تربية الأطفال، مؤكدا أن المناهج التى سيتم تدرسيها مصرية حديثة.

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية لما جبريل، أن المبانى فى المدارس اليابانية تم بنائها وفقاً للنموذج اليابانى، لافتا أنه سيتم تدريس المواد باللغة العربية، ولكن يدرس التلاميذ اللغة الإنجليزية اعتباراً من "كى جى 1".

وأشار وزير التعليم، إلى أن رسوم المدارس اليابانية 10 آلاف جنيه لأن هذا استثمار الحكومة المصرية التى تهدف للحفاظ على الجودة وهذه ليست منحة يابانية، موضحاً أنه لن يزيد عدد الطلاب داخل الفصل الواحد بالمدارس اليابانية عن 35 طالباً، لأن الفصول واسعة، والمسافات بين الطلاب واسعة.