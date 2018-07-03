وزير إماراتى: علاقتنا مع مصر تاريخية ومؤتمر الحوكمة رد على استهداف الأوطان

كتب سمير حسنى

أشاد محمد بن عبدالله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى، بالعلاقات المصرية –الإماراتية، مؤكدا أن تلك العلاقة قائمة على المحبة والعطاء وعمل الخير والتى أرساها الشيخ زايد رحمه الله، وليست وليدة اللحظة، فهى علاقات تاريخية.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى، فى كلمته بالمؤتمر الأول للتميز الحكومى بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد بمركز المنارة، اليوم الثلاثاء، إن علاقات البلدين لا يوجد بها أطماع بل محبة وبناء المنطقة وبناء إنسان المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة كانت تشهد نزاعات وفتن استهدفت كثير من دول المنطقة، مشددا على أن إقامة المؤتمر هدفه الرد على الدول التى تحاول استهداف الأوطان والمنطقة لأن الهدف الأساسى من التميز هو بناء المجتمعات وبناء الإنسان.