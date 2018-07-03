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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:29 م
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وزيرة الدفاع الألمانية تلتقى نظيرها الرومانى فى برلين ..الخميس

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:44 م
وزيرة الدفاع الألمانية تلتقى نظيرها الرومانى فى برلين ..الخميس وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ
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تلتقى وزيرة الدفاع الاتحادية أورسولا فون دير لاين، نظيرها الرومانى ميهاى -فيوريل فيفور، بعد غد الخميس، فى برلين، ورومانيا عضو فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى وشريك أوروبى مهم لألمانيا، كما أن رومانيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى فى عام 2019.

وطبقا لبيان لوزارة الدفاع الألمانية، فإن رومانيا وألمانيا تجمعهما السياسة الأمنية والعلاقات العسكرية المتميزة باستمرار، وأضاف البيان، أن العلاقات العسكرية بين البلدين تتجلى بشكل خاص فى مشاريع التدريب المشترك والتدريبات الدفاعية والعسكرية المشتركة، وهناك، على سبيل المثال، أكثر من 100 طالب من البحرية الألمانية يقومون بتدريات عسكرية مع مدربين فى سفينة تدريب الإبحار الرومانية Mircea، ويناقش وزيرا دفاع البلدين قضايا الأمن والسياسة الأوروبية، فضلا عن تعميق العلاقات الثنائية.

 


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