وزيرة الدفاع الألمانية تلتقى نظيرها الرومانى فى برلين ..الخميس

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تلتقى وزيرة الدفاع الاتحادية أورسولا فون دير لاين، نظيرها الرومانى ميهاى -فيوريل فيفور، بعد غد الخميس، فى برلين، ورومانيا عضو فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى وشريك أوروبى مهم لألمانيا، كما أن رومانيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى فى عام 2019.

وطبقا لبيان لوزارة الدفاع الألمانية، فإن رومانيا وألمانيا تجمعهما السياسة الأمنية والعلاقات العسكرية المتميزة باستمرار، وأضاف البيان، أن العلاقات العسكرية بين البلدين تتجلى بشكل خاص فى مشاريع التدريب المشترك والتدريبات الدفاعية والعسكرية المشتركة، وهناك، على سبيل المثال، أكثر من 100 طالب من البحرية الألمانية يقومون بتدريات عسكرية مع مدربين فى سفينة تدريب الإبحار الرومانية Mircea، ويناقش وزيرا دفاع البلدين قضايا الأمن والسياسة الأوروبية، فضلا عن تعميق العلاقات الثنائية.