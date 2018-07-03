واشنطن تحاول منع شركة "تشاينا موبايل" من دخول الاسواق الأمريكية

أ ف ب

أوصت وزارة التجارة الأمريكية، الاثنين، بعدم السماح لشركة "تشاينا موبايل" بتقديم خدمات هاتفية فى الأسواق الأمريكية، وذلك لمبررات متعلقة بالأمن القومى، والتوصية هى الحادث الأخير فى الخلاف التجارى المتزايد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والصين.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل الجمعة بتعرفات جمركية أميركية على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات، توعدت بكين بالرد عليها.

وصرح مساعد وزير التجارة الأمريكية ديفيد ريدل فى بيان الاثنين "بعد مشاورات وافية مع تشاينا موبايل لم يكن من الممكن تبديد المخاوف المتعلقة بالمخاطر المتزايدة حول الأمن القومى وتطبيق القانون الأمريكى".

وتابع ريدل، أن هيئة الاتصالات الوطنية والإعلام التابعة لوزارة التجارة أوصت لجنة الاتصالات الفدرالية برفض طلب "تشاينا موبايل" لتقديم خدمات هاتفية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة عاقبت شركة "زد تى ايه" الصينية لاتصالات من خلال منع شركات أميركية من بيعها مكونات أجهزة كمبيوتر وبرامجيات على مدى سبع سنوات، لاتهامها ببيع منتجات بشكل غير شرعى إلى ايران وكوريا الشمالية.

وأقرت "زد تى ايه" بالقيام بذلك فى مارس من العام الماضى وفرضت عليها غرامات قيمتها 1,2 مليار دولار.

وخففت الولايات المتحدة فى يونيو الماضى العقوبات على "زد تى ايه" لإنقاذها من الإفلاس، لقاء دفعها غرامة إضافية بقيمة 1,4 مليار دولار، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكى تحدى إدارة ترامب وصوّت بإعادة فرض الحظر.