نيوزويك: تسمية روسيا فرقها العسكرية بأسماء أماكن أوروبية خطوة استفزازية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية: إن روسيا أعادت تسمية عدد من الوحدات العسكرية باسم مدن أوروبية منها عاصمتا ألمانيا أو بولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع مرسوما يوم السبت، وتم الإعلان عنها يوم الاثنين، وتم تسمية فرقة بسلاح الدبابات رقم 68 باسم برلين، وتمت إعادة تسمية فرقة بالجيش باسم وارسو، بحسب ما أفاد راديو أوروبا الحرة، بينما تم تسمية فرق أخرى بأسماء أماكن فى رومانيا وأوكرانيا وبلاروسيا.

وفى الوقت الذى لا تزال فيه التوترات بين روسيا والناتو متصاعدة، فإن هذه الخطوة تبدو استفزازية على الرغم من قول موسكو بأن الأسماء لا تهدف إلا إلى الحفاظ على التقاليد العسكرية والتاريخية المجيدة. ومع ذلك، فإن التقاليد التاريخية لهذه الأماكن التى لها علاقة بروسييا تأتى من أنها كانت فى السابق جزءا من الاتحاد السوفيتى، الذى تم حله رسميا فى عام 1991. وأشار راديو أوروبا الحرة إلى أن الأسماء الجديدة تذكر بعهد الحرب العالمية الثانية عندما تولى جوزيف ستالين السلطة فى الدولة الشيوعية.

وكانت موسكو قد قامت فى يناير الماضى بخطوة مشابهة، عندما قامت بإعادة تسمى فرقة فى القوة الجوية الروسية باسم تالين، عاصمة استونيا. وقال المرسوم: أن كان الهدف منه إثارة روح الالتزام العسكرى والحفاظ على التقاليد التاريخية العسكرية المقدسة. ويقول ديريد أفير، الأكاديميى المتخصص فى السياسة الخارجية البروسية بجامعة برنجهام البريطانية فى تصريحات لصحيفة إندبندنت أن الخطوة كان المقصود بها أن تكون استفزازية على الأرجح.