video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: تسمية روسيا فرقها العسكرية بأسماء أماكن أوروبية خطوة استفزازية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:25 م
نيوزويك: تسمية روسيا فرقها العسكرية بأسماء أماكن أوروبية خطوة استفزازية الجيش الروسى ـ أرشفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية: إن روسيا أعادت تسمية عدد من الوحدات العسكرية باسم مدن أوروبية منها عاصمتا ألمانيا أو بولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع مرسوما يوم السبت، وتم الإعلان عنها يوم الاثنين، وتم تسمية فرقة بسلاح الدبابات رقم 68 باسم برلين، وتمت إعادة تسمية فرقة بالجيش باسم وارسو، بحسب ما أفاد راديو أوروبا الحرة، بينما تم تسمية فرق أخرى بأسماء أماكن فى رومانيا وأوكرانيا وبلاروسيا.

وفى الوقت الذى لا تزال فيه التوترات بين روسيا والناتو متصاعدة، فإن هذه الخطوة تبدو استفزازية على الرغم من قول موسكو بأن الأسماء لا تهدف إلا إلى الحفاظ على التقاليد العسكرية والتاريخية المجيدة. ومع ذلك، فإن التقاليد التاريخية لهذه الأماكن التى لها علاقة بروسييا تأتى من أنها كانت فى السابق جزءا من الاتحاد السوفيتى، الذى تم حله رسميا فى عام 1991. وأشار راديو أوروبا الحرة إلى أن الأسماء الجديدة تذكر بعهد الحرب العالمية الثانية عندما تولى جوزيف ستالين السلطة فى الدولة الشيوعية.

وكانت موسكو قد قامت فى يناير الماضى بخطوة مشابهة، عندما قامت بإعادة تسمى فرقة فى القوة الجوية الروسية باسم تالين، عاصمة استونيا. وقال المرسوم: أن كان الهدف منه إثارة روح الالتزام العسكرى والحفاظ على التقاليد التاريخية العسكرية المقدسة. ويقول ديريد أفير، الأكاديميى المتخصص فى السياسة الخارجية البروسية بجامعة برنجهام البريطانية فى تصريحات لصحيفة إندبندنت أن الخطوة كان المقصود بها أن تكون استفزازية على الأرجح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متحدث: المعارضة السورية تبدأ جولة جديدة من المحادثات مع روسيا بشأن اتفاق سلام

فيديو.. قبلات مشجعو كأس العالم لمراسلى "روسيا اليوم" على الهواء

روسيا تؤكد استعدادها لتعميق التعاون العسكرى مع الصين

روسيا

اخبار روسيا

فرق عسكرية روسية

اوروبا

برلين

وارسو




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة