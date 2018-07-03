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نيابة السويس: إحالة 5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة الجنايات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:36 ص
نيابة السويس: إحالة 5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة الجنايات مجمع محاكم السويس - أرشيفية
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة واستهداف قوات الأمن.

وقال مصدر بالنيابة العامة، إن المتهمين الصادر قرار من النيابة بإحالتهم للمحاكمة هم، "ف. ى . أ" و " ك . و" و "ج. ع" و "ع. ح" و "و.أ" .

كان جهاز الأمن الوطنى فى السويس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قاموا بالقبض على 5 أعضاء من جماعة الإخوان الارهابية خططوا لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية داخل محافظة السويس، وقاموا بنشر أخبار كاذبة فى القنوات التابعة لجماعة الإخوان فى الخارج عن محافظ السويس، من أجل نشر الفوضى بالمحافظة.


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