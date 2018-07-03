video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب رئيس الوزراء الإيطالى: نرفض استغلال غرقى المتوسط للهجوم على الحكومة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:02 ص
نائب رئيس الوزراء الإيطالى: نرفض استغلال غرقى المتوسط للهجوم على الحكومة مهاجرين غير شرعيين ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجى دى مايو اليوم الثلاثاء "إنه لا ينبغى استغلال غرقى البحر الأبيض من المهاجرين لشن الهجوم على حكومة بلاده التى تتبنى منهجًا صارمًا ضد ما يسمى بالهجرة الاقتصادية".

وأضاف دى مايو - حسبما ذكرت وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية - : "إن حوادث الموت فى البحر الأبيض المتوسط دائما ما تظل موجودة ولا ينبغى استخدامها فى إثارة الجدل ضد حكومتنا" .. مشيرًا إلى أنه يتيعين التفريق بين عمليات الإنقاذ والتى تواصل إيطاليا تنفيذها فى البحر وتوفير العبّارات للمهاجرين فى إشارة ضمنية إلى سفن منظمات غير حكومية.

وتابع نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير العمل والتنمية الاقتصادية : "أنه من الصائب أن تقوم ليبيا بعمليات الإنقاذ أمام شواطئها ولهذا سنزود خفر السواحل الليبى بزوارق دورية جديدة".

وكانت البحرية الليبية قد أعلنت فى وقت سابق أنها أنقذت 41 مهاجرا غير شرعى وفقدان 63 فى أعقاب غرق قارب مطاطى قبالة السواحل الليبية يوم الأحد الماضى.

وفى سياق متصل..قالت المنظمة الدولية للهجرة : أن الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضى شهدت حوادث غرق لأكثر من مائتى مهاجر لترتفع بذلك حصيلة موتى البحر المتوسط تفوق ألف شخص منذ بداية العام الجارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعى بينهم مصرى

البحرية الليبية: 63 مهاجرا فى عداد المفقودين إثر حادث غرق جديد

الدولية للهجرة: ترحيل نحو 9 آلاف مهاجر من ليبيا فى النصف الأول من 2018

ايطاليا

البحر المتوسط

المهاجرين

غرقى البحر المتوسط

الحكومه الايطاليه




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة