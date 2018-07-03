نائب رئيس الوزراء الإيطالى: نرفض استغلال غرقى المتوسط للهجوم على الحكومة

روما (أ ش أ)

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجى دى مايو اليوم الثلاثاء "إنه لا ينبغى استغلال غرقى البحر الأبيض من المهاجرين لشن الهجوم على حكومة بلاده التى تتبنى منهجًا صارمًا ضد ما يسمى بالهجرة الاقتصادية".

وأضاف دى مايو - حسبما ذكرت وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية - : "إن حوادث الموت فى البحر الأبيض المتوسط دائما ما تظل موجودة ولا ينبغى استخدامها فى إثارة الجدل ضد حكومتنا" .. مشيرًا إلى أنه يتيعين التفريق بين عمليات الإنقاذ والتى تواصل إيطاليا تنفيذها فى البحر وتوفير العبّارات للمهاجرين فى إشارة ضمنية إلى سفن منظمات غير حكومية.

وتابع نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير العمل والتنمية الاقتصادية : "أنه من الصائب أن تقوم ليبيا بعمليات الإنقاذ أمام شواطئها ولهذا سنزود خفر السواحل الليبى بزوارق دورية جديدة".

وكانت البحرية الليبية قد أعلنت فى وقت سابق أنها أنقذت 41 مهاجرا غير شرعى وفقدان 63 فى أعقاب غرق قارب مطاطى قبالة السواحل الليبية يوم الأحد الماضى.

وفى سياق متصل..قالت المنظمة الدولية للهجرة : أن الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضى شهدت حوادث غرق لأكثر من مائتى مهاجر لترتفع بذلك حصيلة موتى البحر المتوسط تفوق ألف شخص منذ بداية العام الجارى.