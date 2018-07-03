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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:06 م
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نائبة لبنانية تتقدم بمشروع قانون لإلغاء الألقاب المعتمدة فى المخاطبات الرسمية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:25 م
نائبة لبنانية تتقدم بمشروع قانون لإلغاء الألقاب المعتمدة فى المخاطبات الرسمية عضو مجلس النواب اللبنانى الإعلامية بولا يعقوبيان
أ ش أ
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تقدمت عضو مجلس النواب اللبنانى الإعلامية بولا يعقوبيان، اليوم الثلاثاء، بمقترح قانون لإلغاء الألقاب المعتمدة فى المخاطبات والمراسلات الرسمية اللبنانية من العهد العثمانى ومن زمن الانتداب الفرنسى مثل (فخامة – دولة – معالى – سعادة.. إلخ)، ونص المقترح بقانون على وجوب أن يخاطب جميع الموظفين والمسئولين كسائر المواطنين بلقب وبخطاب موحد يعتمد حصرا لقب (السيد أو السيدة أو السادة).

وأشارت بولا يعقوبيان، إلى أن الألقاب التى يقترح أن يتم إلغاؤها تعزز التمييز والتفريق بين المواطنين اللبنانيين على نحو يخالف أحكام الدستور الذى يكفل المساواة، علاوة على أن المسئولين والقائمين بالخدمة العامة هم فى المقام الأول مواطنون، ولا يجوز تمييزهم عن سائر اللبنانيين وأن المفاهيم الحديثة لا تفرق بين المواطنين مهما كانت مسئولياتهم ومهما علا شأنهم.


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