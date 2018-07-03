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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:06 م
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ميليشيا الحوثى تختطف صحفيا يمنيا فى صنعاء

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:04 م
ميليشيا الحوثى تختطف صحفيا يمنيا فى صنعاء الحوثيون ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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اختطفت ميليشيا الحوثى اليوم الثلاثاء، الصحفى بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عبدالسلام الدعيس من منزل أحد أقاربه بحى شملان بصنعاء واقتادته إلى مكان مجهول بعد أيام من المطاردة غير معروفة الأسباب.

وقالت مصادر محلية- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن خمسة مسلحين وصلوا إلى المنزل الذى كان الدعيس متواجدا به وقاموا باختطافه قبل أن يصادروا هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصى واقتادوه إلى مكان مجهول دون إبداء أى أسباب، ولا يعرف أحد مصيره حتى اللحظة.

وحملت قيادة وكالة الأنباء اليمنية، ميليشيا الحوثى الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الدعيس .. داعية نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولى للصحفيين للضغط على الميليشيا لإطلاق سراحه وإعطائه الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات القمعية ضد الصحافة والإعلام لن تزيد الجميع إلا إصرارا على مواجهة هذه الجماعة الإرهابية.

 


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